Asl Bt, da oggi ritiro referti di laboratorio online

BARLETTA - Da oggi il ritiro dei referti del laboratorio analisi è online: con un codice di autenticazione e una password rilasciata al momento della prestazione è possibile scaricare il referto on line senza più recarsi nuovamente presso il proprio laboratorio analisi.

Attraverso il link https://refertionlinebat.it/ home pubblicato sul Portale della Asl Bt nella sezione "Servizi On Line" in pochi passaggi è possibile ottenere il referto dei propri esami di laboratorio: i risultati restano on line consultabili e scaricabili per 45 giorni.

Gli stessi referti inoltre sono visibili anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico e dunque possono essere resi disponibili per la consultazione al proprio medico di base o ad uno specialista. I cittadini in possesso di credenziali SPID o di carta di identità con codice CIE possono attivare e consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure è possibile attivarlo (ma non consultarlo) attraverso il proprio medico di famiglia o in farmacia.