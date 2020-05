Bisceglie, carabinieri smantellano piazza di spaccio: arrestati in 2 con 1,3kg di marijuana

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno arrestato in flagrante due persone del posto: P.V., 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, e D.C.M., 26enne, poiché trovati in possesso di 1,3 kg di marijuana. I militari, grazie a numerosi appostamenti, sono riusciti a smantellare la ben avviata piazza di spaccio, individuando dapprima il pusher (D.C.M.), e poi il suo fornitore P.V.. Bloccandoli in auto li hanno perquisiti: avevano anche oltre 1100 euro, provento dell'attività illecita. Si trovano ai domiciliari.