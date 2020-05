Bisceglie, la polizia lo pizzica mentre nasconde tre kg di marijuana in garage: arrestato 26enne

Sabato mattina a Bisceglie (Bt) la polizia di Trani ha arrestato un pusher 26enne con precedenti penali, colto sul fatto mentre nascondeva tre bustoni di cellophane in un box auto, al cui interno c'erano ben 3 chili di marijuana. In casa il giovane aveva anche mille euro, probabile provento dello spaccio. Il pusher si trova in carcere.