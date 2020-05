Nel porto di Trani arrivano 3 robot mangia plastica: obiettivo ripulire il mare

TRANI - Tre robot mangia plastica sono stati installati nello specchio d’acqua del porto di Trani, tra la darsena e i pontili della Lega navale: si occuperanno di raccogliere i rifiuti galleggianti 24 ore su 24. L’iniziativa è stata promossa dall’azienda di igiene urbana cittadina, l’Amiu, di intesa con l’amministrazione comunale. Coinvolte anche l’azienda Amet, società che gestisce la darsena di proprietà comunale, e la sezione di Trani della Lega Navale. In questa maniera, spiegano dal comune, viene affrontato il problema dell’inquinamento in mare in aree controllate come i porti, dove non arrivano grandi onde o significativi rovesci ma a causa delle correnti approdano comunque i rifiuti e ristagnano in superficie. Il contenitore, sistema già sperimentato in Australia, è collegato ad una pompa che crea un flusso d’acqua con cui porta con sé rifiuti e detriti che vengono aspirati e rimossi.