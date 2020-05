Barletta, è caos sulle misure anti-Covid: dopo la processione folla anche al mercato

La foto parla da sé: ecco come si presentava questa mattina il mercato di Largo Ariosto a Barletta, dove centinaia di persone hanno preso d'assalto le bancarelle. Dopo che la città nelle scorse ore è già stata citata da tutte le cronache nazionali per la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, accompagnata da centinaia di persone per strada, pur essendo vietato dal vigente Dpcm, ecco un altro esempio di come la situazione sul rispetto delle norme anti-Covid sia fuori controllo. Alla processione, nonostante fossero presenti le forze dell'ordine, in particolare la polizia locale, e il sindaco, in tantissimi erano assembrati davanti alla Cattedrale al momento dell'arrivo dell'icona.

Non basta: come documenta questa foto, i vigili che avrebbero dovuto far rispettare le distanze, hanno ignorato l'obbligo, e pensato più a scattare fotografie o a girare filmini col proprio telefono.

IL SINDACO DOPO LA PROCESSIONE: NON ACCADRA' PIU' - «Quello che è accaduto ieri mi rincresce molto, non doveva e non dovrà più succedere. Abbiamo fatto tutti grandi sacrifici e non ci possiamo permettere il lusso di vanificarli. Capisco bene il disappunto dei tanti che hanno scritto e commentato le immagini dell’esterno della cattedrale». Così il sindaco di Barletta Cosimo Cannito in una nota.