Barletta, tutti al mare e in sicurezza con la «app» Convivier: evita gli assembramenti

BARLETTA - «Convivier è un cameriere virtuale grazie al quale i vostri ospiti, restando sotto l’ombrellone, a bordo piscina o in spiaggia, in un campo da tennis o da golf, in camera, in palestra o nel wellness center, possono accedere istantaneamente ai vostri menù bar o ristorante e ordinare, ottenendo la consegna». Così i barlettani Alessandro Chiarazzo, Ruggiero Di leo e Umbertò Tatò fondatori della start up «FOODat» operante nel settore dell’innovazione digitale.

La loro invenzione sembra proprio una manna dal cielo alla luce della fase organizzativa in merito alla possibilità di frequentare il mare alla luce delle restrizioni che gioco forza ci saranno a causa del coronavirus.

E poi; «Abbiamo creato un servizio che tramite App evita assembramenti e code nei lidi e nei ristoranti. Infatti adottando Convivier gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i circoli, possono permettere ai propri ospiti di accedere istantaneamente ai loro menù per ordinare da bere e da mangiare, restando sotto l’ombrellone, al tavolo evitando assembramenti o lunghe file al bar o al ristorante».

A livello tecnico il funzionamento è semplicissimo: per visualizzare il menù basta aprire l'app e inquadrare il qr code che è già sotto l'ombrellone.

Si può pagare con carta di credito per effettuare un ordine contactless.

«La complessa situazione che tutti noi stiamo purtroppo vivendo, ci impone di evitare il più possibile i contatti ravvicinati tra personale e ospiti - precisano -. Conviver è la risposta giusta ed immediata alle attuali esigenze di sicurezza sanitaria ed agli obblighi imposti dalla legge. Chi volesse avere delucidazioni può chiamarci al numero 328 3581697 o scrivere a info@foodat.it».

Il sito dedicato a Convivier è http://convivier.foodat.it/

Su Facebook: https://www.facebook.com/convivieritalia