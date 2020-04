Coronavirus: a Bisceglie 46 contagi all'Opera Don Uva, tra pazienti e operatori sanitari

È salito nelle ultime ore il numero dei contagi da Covid-19 nella Bat, e a quanto emerge ben 46 sarebbero i casi di contagio all'Opera Don Uva di Bisceglie, istituto che ospita i pazienti ex psichiatrici. Sono 107 i tamponi somministrati nella struttura, e i positivi sono diventati in tutto 46: 37 pazienti e 9 operatori, su 49 totali. Il sindaco della città, Angarano, nei giorni scorsi aveva chiesto insistentemente esami per tutti i pazienti, che erano già isolati nei loro reparti e non stavano avendo contatti con l'esterno. Ora i nuovi positivi verranno spostati in un plesso dedicato, sempre all'interno del Don Uva, per ricevere le cure in sicurezza. In tutta Bisceglie i casi conclamati sono 56.