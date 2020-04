Coronavirus Puglia: altri 93 contagi, ma sale il numero dei tamponi. 12 decessi, ancora allarme nelle Rsa

Resta sempre piuttosto stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia, anche se resta alto l'allarme nelle Rsa e nelle strutture per anziani. Cresce il numero di tamponi esaminati nelle ultime 24 ore (1724 contro i 1595 di ieri): i casi positivi registrati oggi in tutta la Regione sono 93, portando il totale di contagiati, quindi, a 2809. I nuovi casi sono distribuiti in questo modo: 16 nella Provincia di Bari, 31 nella Provincia Bat; 17 nella Provincia di Brindisi; 20 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto.

Si registrano, inoltre, 12 decessi nelle ultime 24 ore: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto. Il totale delle persone decedute per l'infezione da Coronavirus è di 238. I guariti totali, invece, sono 235.

Per quanto riguarda il totale dei casi, invece, che sono - come ricordato - 2809, si basano su una cifra complessiva di 27.812 test, e sono suddivisi in questo modo: 886 nella Provincia di Bari; 243 nella Provincia di Bat; 316 nella Provincia di Brindisi; 721 nella Provincia di Foggia; 403 nella Provincia di Lecce; 208 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Attualmente sono 711 le persone ricoverate, ancora tendente al ribasso (ieri erano 716); le persone in isolamento domiciliare sono invece 1076. Sono 17 i decessi nella fascia 'under 60': cinque persone fra i 30 e i 39 anni, 5 fra i 40 e i 49 anni, e 7 fra i 50 e i 59 anni.