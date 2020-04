Bisceglie, scoperta tavolata su terrazzo. Occhio ai controlli dall'alto a Pasqua e Pasquetta

BISCEGLIE - Una tavolata, sul terrazzo condominiale, nonostante i divieti per scongiurare il contagio Coronavirus. A scoprire l'assembramento sono stati i carabinieri che, grazie ad un elicottero, hanno individuato una tavolata di persone.

Non appena si sono accorti della presenza del velivolo dell’Arma, i convenuti sono fuggiti via e sono in corso accertamenti per l’identificazione degli stessi. Tali assembramenti costituiscono, come è noto, violazioni delle normative di contenimento.

Dal Comando provinciale dei carabinieri spiegano che non è assolutamente vietato ad un nucleo familiare trascorrere la giornata nel proprio balcone di casa e men che meno sul terrazzo del proprio condominio. L'assembramento, che è invece vietato tanto nella pubblica via che in campagna o sulla spiaggia, si ha quando ad un nucleo familiare si uniscono altre persone o altre famiglie residenti.

L’appuntamento delle festività Pasquali ha imposto un’ulteriore intensificazione dei controlli sulle strade delle province di Bari e BAT, da parte dei militari che, così come è accaduto a Bisceglie, stanno anche utilizzando gli elicotteri del 6° NEC di Bari.

Oggi i controlli si sono incentrati nella provincia BAT, con particolare riferimento alle arterie stradali che consentono di raggiungere le località turistiche balneari e rurali, mete potenziali di turisti intenzionati ad infrangere le suddette misure di contenimento, in quanto attratte dal miraggio di poter trascorrere queste soleggiate giornate di festa in comitiva.

Notevole è la mole di controlli eseguiti sulla SS 16 bis, sulla SP 170 e sulla SP 231, oltre che sulle strade minori di accesso e deflusso dalle città di Andria, Barletta e Trani. Non sono mancate le sanzioni amministrative in violazione al Dpcm in vigore, ma anche quelle relative a violazioni del codice della strada.

Particolarmente lodevole il senso civico di numerosi cittadini che hanno segnalato alle Centrali Operative delle Compagnie di Andria, Barletta e Trani assembramenti di persone nella pubblica via.