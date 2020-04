Barletta, #Uscirnesipuò parte l’asta di beneficenza anti Covid-19

BARLETTA - Continua la raccolta fondi «Uscirne si Può» promossa da Carlo Crescente, il primo guarito dal Covid 19 della provincia Barletta Andria Trani e dallo studio di comunicazione «Il Riscatto delle Cicale». Proprio Crescente anche a seguito delle cure ricevute dai sanitari dell’ospedale di Bisceglie dove è stato ricoverato ha dato inizio a questa gara della solidarietà che sta coinvolgendo tanta gente.

Dopo la maratona di video-testimonianze - che ha visto protagonisti già 25 ambasciatori del progetto che con i loro video messaggi hanno conquistato circa 35000 visualizzazioni su Facebook - gli organizzatori sono riusciti a sensibilizzare oltre 230 donatori per un totale di circa ventimila euro euro raccolti.

Altre proposte per aumentare il monte donazioni sono arrivate spontaneamente al progetto #Uscirne Si Puo’. Sono al via infatti due aste private sui social media del progetto @uscirnesipuò. La prima vede al centro dell’iniziativa le maglie ufficiali dei campioni più amati della Juventus (Ronaldo, Dybala, Higuain, Chiellini) e Ibrahimovic del Milan, firmate da tutta la squadra, gentilmente messe a disposizione dal’ ambasciatore Paki Curci, tra i maggiori collezionisti di maglie ufficiali (ne possiede 237, quasi tutte della Juve), mentre l’altra - visto l’approssimarsi della Santa Pasqua - ha come oggetto le Uova di cioccolata donate dalla «Pasticceria Rocco‘s» di Barletta.

A chiudere in dolcezza le colombe pasquali offerte dalla pasticceria «Mosè» di Barletta che saranno aggiudicate in ordine di arrivo alle donazioni del valore di almeno 100 euro fino ad esaurimento. «Abbiamo provato a fare del nostro meglio e stiamo ringraziando singolarmente tutti i sostenitori. Puntiamo nella prossima settimana all’obiettivo di 30.000 euro da destinare al fine del progetto di solidarietà per la sanità pubblica. Il loro appello resta quello di continuare a donare perché anche grazie ad un piccolo gesto concreto da parte di tutti “Uscirne si può», ha dichiarato Carlo Crescente.

«Anche noi abbiamo voluto contribuire nel nostro piccolo con una donazione - ha dichiarato la professoressa Colucci presidente della Fidapa di Barletta -. Invitiamo tutti a fare ugualmente».