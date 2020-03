Covid 19, il mantra #andràtuttobene diventa una torta con biscotti

BARLETTA - «Io il mio #iorestoacasa lo vivo così: cerco di non fermarmi neanche il tempo necessario per pensare». Così sulla sua pagina facebook la barlettana Valeria Vinella.

La sua passione per i dolci la ha portata, domenica scorsa, a cimentarsi in una creazione dolciaria quanto mai utile in questo momento.

Infatti, con maestria e dolcezza, ha impastato la pasta dei biscotti formando delle lettere per lanciare il messaggio #andrátuttobene.

Ma non è bastato. Infatti, per gustarli al meglio, ha infornato anche una meravigliosa crostata ... come «valore aggiunto» per comprendere al meglio il messaggio.