Trani, minacciava e picchiava la convivente: arrestato grazie a 'codice rosso'

TRANI - I carabinieri hanno arrestato un 31enne di Trani, in esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trani, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori. E' stata riconosciuta a carico dell'uomo la recidiva e la continuazione dei reati.

La donna, convivente dell'arrestato, ha denunciato la condotta dell'uomo il 18 novembre scorso, anche se i maltrattamenti e gli atti persecutori si perpetravano già dal mese di giugno. Grazie alla nuova normativa in materia di

maltrattamenti in famiglia, gergalmente denominato "codice rosso", ed ai relativi nuovi protocolli posti in essere dalla

Procura della Repubblica di Trani, l'uomo è stato arrestato in soli 3 giorni dall'ultimo evento criminoso.

L'uomo, sempre più dall'inizio dei maltrattamenti, tormentava la donna con pedinamenti, minacce e, addirittura, lesioni.