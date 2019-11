Trani, lapidi del cimitero abbandonate in campagne di Barletta

Lapidi e parti di sepolture sono state abbandonate nelle campagne lungo la costa fra Trani e Barletta. Lo ha accertato la polizia locale di Trani allertata dalla segnalazione di una cittadina sui social. Si tratta di sepolture, o quello che ne resta, del cimitero di Trani, come lo stesso sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha chiarito in una nota, assicurando che l’intento è quello di «arrivare ai responsabili e accertare ogni singola responsabilità» di questo "scempio».

Poiché le lapidi sono state abbandonate in territorio di Barletta, per domani mattina è stato disposto un sopralluogo da parte del nucleo di polizia ambientale dei vigili urbani della città per decidere, in accordo con la polizia locale di Trani come intervenire.