Barletta, sorprende ladro di auto e chiama i carabinieri: arrestato 23enne rumeno

I carabinieri di Barletta hanno arrestato, in flagrante, un 23enne nato in Romania ma da anni residente in Italia. I militari, in piena notte, sono stati attivati da una segnalazione al 112 giunta da un cittadino, e sono riusciti a sorprendere il 23enne mentre era ancora all’interno di un’utilitaria che stava tentando di rubare. Aveva già danneggiato il nottolino di accensione, nel tentativo di azionarne il motore. Il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari.