Si ribalta un'autocisterna, chiusa l'Autostrada tra Canosa e Andria

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto dalle 8 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Canosa e Andria in entrambe le direzioni di marcia dopo che un’autocisterna si è ribaltata sulla carreggiata sud all’altezza del chilometro 612 e ha riversato gasolio sul piano viabile. Si registrano 3 km di coda verso Bari e 1 km verso Pescara. L'incidente è accaduto intorno alle 7.20 all'altezza del Km 612+300 sulla corsia sud verso Bari.

Sul posto sono intervenuti uomini di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Canosa, di percorrere la strada statale 16 Adriatica verso Andria da dove si può rientrare in autostrada verso Bari. Per gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara si consiglia il percorso inverso.