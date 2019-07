Barletta, dal 1 agosto stop al fumo in spiaggia

Il divieto di fumo sulle spiagge libere e in concessione del comune di Barletta, è stato disposto da una ordinanza del sindaco, Cosimo Cannito, a capo di una coalizione di liste civiche, che ha emanato una apposita ordinanza che entrerà in vigore domani, primo agosto.

Il provvedimento stabilisce che è possibile fumare «soltanto nelle aree attrezzate nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di metri 2 dalle apposite strutture dotate di posacenere o altri appositi contenitori, anche ad uso personale», e dispone anche il divieto di «gettare i rifiuti dei prodotti da fumo sul suolo e nelle acque», tutto ciò a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. A fare rispettare l’ordinanza saranno la Capitaneria di porto e la polizia municipale. Per i trasgressori le sanzioni andranno da 25 euro a 500 euro.