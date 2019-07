Bisceglie, scontro frontale tra due auto: 4 feriti

BISCEGLIE - Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale che collega Bisceglie a Corato e Ruvo: 4 persone sono rimaste ferite. Due di loro, giovanissimi, sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118. Il traffico è stato deviato su altre arterie.

Secondo quanto si apprende una Fiat Stilo di colore grigio e una Fiat Panda verde sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento.