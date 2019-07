Festa da ballo non autorizzata a Bisceglie: cc interrompono lo spettacolo e sequestrano il locale

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno sequestrato una sala da ballo nei giorni scorsi. Durante un controllo hanno appurato, infatti, che all'interno di un locale era in corso uno spettacolo con 1100 persone, senza alcuna autorizzazione per la tutela della pubblica incolumità. Contestate diverse violazioni, come l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento; l’assenza/insufficienza di misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori; l’omessa installazione di segnaletica di sicurezza; l’omessa manutenzione e controllo di funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza; l’assenza/insufficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza. Violata anche la SIAE, perchè era stata dichiarata attività di esecuzione musicale senza ballo, e i vigili del fuoco hanno appurato anche la presenza di dislivelli della pavimentazione non segnalati, l’assenza di estintori, cartellonistica di sicurezza e dell’impianto idrico antincendio, oltre a un'evidente sovrabbondanza del numero di avventori rispetto alla capacità di contenimento. Lo spettacolo è stato interrotto e la struttura sequestrata.