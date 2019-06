Sedicenne cade a Trani dal muro della Villa sul mare: paura e fratture

TRANI - Indagano i carabinieri della Compagnia di Trani in merito alla caduta di un ragazzo dal muro del boschetto della villa comunale sulla battigia sottostante. Il giovane, di 16 anni, dovrebbe avere riportato traumi al bacino ed agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Lorenzo Bonomo, di Andria.

Non sarebbe comunque in pericolo di vita, giacché è parso cosciente e collaborativo durante i soccorsi. Difficile, comunque, il suo recupero, avvenuto grazie all’apporto dei vigili del fuoco, sopraggiunti sul luogo, molto affollato, insieme con il 118 ed i militari. L’intervento di recupero e soccorso è durato almeno 40 minuti. Tuttora da accertare le cause della caduta, avvenuta per circostanze che potranno emergere soprattutto da testimonianze oculari e, soprattutto, dal racconto di amici che potrebbero essere stati con lui al momento del drammatico episodio.