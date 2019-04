Sanitaservice, stabilizzati fino a giugno 140 lavoratori

La Fp Cgil Bat comunica «con estremo entusiasmo l’importante obiettivo raggiunto che ha visto la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato di circa 30 lavoratori della Sanitàservice Asl Bt sin dall’1 maggio e di altri 110 lavoratori a decorrere da fine giugno 2019». In una nota congiunta del coordinatore sanità Luigi Marzano e della segretaria provinciale, Rosa Matera, si spiega il risultato ottenuto «a seguito dell’incontro tenutosi a Bari il 4 aprile presso la Task Force regionale per il Lavoro e Occupazione, in rapporto agli impegni assunti» alla presenza delle istituzioni regionali e della direzione generale dell’Asl Bat, accanto ai sindacati regionali e territoriali. Così la Fp Cgil Puglia e Bat festeggiano il Primo Maggio, conclude la nota.