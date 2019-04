Barletta, sequestrati 140 kg di pesce e bianchetto: dati in beneficenza alla Caritas

BARLETTA - I militari della Sezione Polizia Marittima della Guardia Costiera di Barletta hanno operato una serie di controlli in ambito comunale al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla commercializzazione del pescato. In due distinti interventi operati sono state elevate sanzioni amministrative da 1.500 euro per assenza delle informazioni minime relative alla tracciabilità del prodotto ittico e conseguente sequestro di 60 kg di pesce e da 12.000 euro per trasporto e commercializzazione di 80 kg novellame di sarda (c.d. bianchetto). Tutti i 140 kgprodotti della pesca sequestrati, a seguito del parere favorevole dei veterinari della ASL BAT, sono stati devoluti in beneficenza alla Caritas.