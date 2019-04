Trani, 54enne ferito per strada a colpi di pistola: non è grave

TRANI - Agguato in centro a Trani: un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell'ordine è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco al collo in mezzo alla strada. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni, tanto da essersi presentato in autonomia all'ospedale di Trani. Ancora da accertare le cause che hanno innescato la sparatoria. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe dichiarato di essere stato colpito mentre percorreva una strada del centro di Trani.