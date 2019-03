Trani, darsena abbandonata come la barca da giorni affondata

TRANI - Una barca da anni attraccata alla darsena, abbandonata da tempo, poi infine affondata ormai dieci giorni fa, e non ancora recuperata: perde pezzi e indrocarburi il relitto, ma sembra il simbolo dell’intera situazione portuale.

La problematica era stata segnalata già da tempo dal movimento politico Trani#acapo, che oggi dice in un nota: “Povera darsena”.

Spiega il portavoce Antonio Procacci: “Ci hanno impiegato meno a recuperare il mercantile Efe Murat davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari che non una barchetta affondata nelle acque del porto, nella darsena di Trani”. Una barchetta che però sta trasformando il porto in una discarica: «Il relitto, affondato oltre dieci giorni fa, sta perdendo pezzi e i detriti si disperdono nelle acque del nostro bellissimo porticciolo. Per non parlare del carburante sversato». La situazione era stata segnalata già una settimana fa, “ma non solo non è stata risolta – aggiunge Procacci - bensì è persino peggiorata. Il personale in servizio alla darsena sta cercando di recuperare pezzo per pezzo, rifiuti speciali che vengono accatastati sul pontile. Come se la struttura non fosse già abbastanza fatiscente. A voler pensare a male sembra come se stia facendo di tutto per portare la struttura al degrado più totale, facendole perdere ogni valore. Ma noi non pensiamo a male e siamo certi che invece l'amministrazione comunale non abbia alcun tipo di interesse in questo senso. Anzi, siamo certissimi che come noi voglia risollevare le sorti della Darsena comunale e che come noi voglia che la struttura continui ad essere gestita dal Comune, ma in modo certamente diverso, con un'attenzione maggiore”.

In quel modo: “Cominciando, ad esempio, da un maggiore controllo ed una maggiore manutenzione. Anche se ci sarebbe da chiedersi come sia potuto accadere che la darsena arrivasse a tal stato di degrado. A proposito, invece, dei controlli, ci risulta che la barca affondata fosse lì da anni, in stato di totale abbandono, e peraltro senza che nessuno pagasse il canone di ormeggio. Ci risulta che ci siano almeno altre due imbarcazioni nello stesso stato da alcuni anni: che facciamo, aspettiamo che affondino per intervenire? Intanto ci auguriamo che il relitto venga rimosso al più presto”.

La darsena comunale, che negli anni ’80 fu realizzata dall’amministrazione comunale dell’epoca, diventando uno degli approdi più importanti, oltre che più belli, della costa adriatica, nel corso dei decenni non ha avuto quell’attenzione che meritava ai fini dello sviluppo turistico ed economico della città. Un’occasione persa in tutti i sensi.