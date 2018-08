Agricoltura nel Nord Barese in ginocchio a causa del maltempo

MINERVINO - Nordbarese in ginocchio a causa del maltempo. Colpito in particolare l’entroterra murgiano: Minervino Murge e Spinazzola. Gravi i danni all’agricoltura e all’economia.

A rischio l’intero comparto, forti ripercussioni nei settori vitivinicolo e dell’ortrofrutta, devastati vigneti e uliveti. Impraticabili molte strade extraurbane e di campagne a causa della pioggia e della grandine cadute in gran quantità in poche ore. Cresce la preoccupazione degli agricoltori, degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.

LA VICENDA Come si ricorderà una bomba d’acqua ha colpito nei giorni scorsi i due comuni, la grandine e la pioggia cadute in grande quantità in poche ore hanno danneggiato molte coltivazioni prossime alla raccolta provocando danni ad agricoltori ed operatori del comparto. Il violento nubifragio che ha interessato nei giorni scorsi Spinazzola e Minervino Murge, ha devastato frutteti, vigneti, coltivazioni di pomodoro da industria e oliveti, rendendo impraticabili le campagne. Il nubifragio che si è abbattuto a Minervino ha davvero messo in ginocchio la cittadina: le strade si sono allagate così come molte abitazioni.

Caduti alcuni alberi, saltate corrente elettrica e linea telefonica, traffico in tilt con alcune auto letteralmente impantanate per le strade in prossimità dei vari scorrimenti di acqua. La grandine è caduta copiosa, devastando le campagne nel territorio di Spinazzola. La bomba d’acqua ha persino provocato danni sulla ex strada regionale 6, e ancora più gravi i danni a molte strade di campagna extraurbane e di collegamento tra Minervino e Spinazzola Ora è il momento della conta dei danni. Intanto l’assessore comunale di Minervino, Michele Nobile, delegato alla Protezione civile ha fatto sapere che il Comune di Minervino chiederà nei prossimi giorni, il riconoscimento dello stato di calamità naturale. A soffrire di più l’intero comparto agricolo e in particolare vitivinicolo, in molte zone la vendemmia era appena cominciata così come la raccolta della frutta.



LA COLDIRETTI A lanciare l’allarme le associazione di categoria, preoccupate per le ripercussioni per l’economia e per gli agricoltori del territorio murgiano. “La grandine – dicono dalla Coldiretti - è uno dei eventi più temuti dagli agricoltori in questo momento perché rischia di far perdere un intero anno di lavoro in pochi minuti. “Gli agricoltori del territorio murgiano ci segnalano danni sui frutteti e, soprattutto, sui vigneti e su intere coltivazioni di pomodori da industria e le poche olive rimaste, drammaticamente decimate per le gelate di febbraio e marzo scorsi, sono state spazzate via dalla violenza di grandine e raffiche di vento, mentre la pioggia ha allagato le campagne anche a causa della rete di scolo ostruita che non drena l’acqua” - ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele. E c’è dell’altro.

Sale la preoccupazione per le condizioni meteo, che potrebbero peggiorare una situazione già drammatica. «Nelle prossime ore sono previsti rovesci anche temporaleschi sulla Murgia, sul Golfo di Taranto e sul Salento – ha detto Cantele - e contro la tropicalizzazione del clima risulta sempre più necessario il ricorso alle assicurazioni, perchè il Fondo di solidarietà nazionale ha risorse esigue per alleviare gli effetti disastrosi delle calamità naturali sulle produzioni agricole e i provvedimenti regionali non sono in grado di compensare i danni arrecati all’agricoltura»