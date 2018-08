Canosa, prima ruba un'auto e poi le dà fuoco: arrestato 48enne

CANOSA - Tenta di rubare un'auto ma viene subito beccato dalla polizia: succede a Canosa di Puglia dove un 48enne del luogo pluripregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale, prima ha tentato la fuga a bordo del mezzo, poi inseguito da una volante ha cercato di aggredire gli agenti fino a provare ad investirli e, una volta sceso dalla vettura, ha provato anche a colpirli con pugni e calci. Non contento, l'uomo preso da un raptus di pazzia, ha dato alle fiamme l'auto. A incastrarlo le immagini di videosorveglianza che mostrano il momento esatto in cui ha appiccato l'incendio. L'uomo ora è stato portato in carcere a Trani con l'accusa di furto aggravato di un veicolo, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni.