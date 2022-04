La Happy Casa torna alla vittoria contro Trieste

BRINDISI - Festa completa al PalaPentassuglia per la Happy Casa Brindisi che riassapora il dolce sapore della vittoria dopo un mese di astinenza e brinda all’aritmetica permanenza in Lega A per l’undicesimo anno consecutivo. Un traguardo non scontato e conquistato in un match di pura voglia e determinazione, grazie all’apporto di tutti gli uomini chiamati in causa da coach Frank Vitucci. Trieste oppone grande resistenza per tutto l’arco dei quaranta minuti ma deve cedere la presa nel finale dopo una raffica di talento ed energia dei biancoazzurri. Sei gli uomini in doppia cifra, tra cui spuntano i 19 punti di Harrison e i 18 di Redivo ma soprattutto la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi del rientrante Udom. Pur priva di Gaspardo e De Zeeuw, non in buone condizioni, Brindisi recupera il bando della matassa e fa propria la partita nonostante la grande vena realizzativa di Davis, autore di 22 punti sfiorando il season high in Serie A da 23 punti stabilito contro Cremona. La Happy Casa allunga le mani sulla partita a cinque minuti dalla fine dal punteggio in equilibrio sul 80-78 con la giocata della partita che racchiude in sintesi la contesa: recupero di Redivo, assist dietro la schiena di Gentile e fallo più canestro di Udom. Festa completa al PalaPentassuglia! Prossima trasferta di campionato domenica 1 maggio al Mediolanum Forum contro l’Olimpia Milano.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: 96-87 (22-21, 41-45, 72-69, 96-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian, Gentile 12 (3/6, 2/3, 2 r.), Zanelli 10 (3/3, 0/2, 3 r,), Harrison 19 (4/5,3/7, 2 r.), Visconti 8 (0/1, 2/4), Redivo 18 (5/10, 2/5, 1 r.), Clark 7 (2/3, 1/3, 2 r.), Udom 12 (2/5, 2/2, 10 r.), Perkins 10 (3/6, 0/1, 6 r.), De Zeeuw ne, Guido ne, Greco ne. All.: Vitucci.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Banks 9 (3/5, 1/4, 2 r.), Davis 22 (8/9, 4 r,), Clark 10 (2/3, 2/5, 3 r.), Konate 2 (1/2, 3 r.), Longo ne, Deangeli ne, Mian 6 (0/2, 2/5), Cavaliero, Campogrande (0/1 da 3), Grazulis 16 (4/4, 2/7, 6 r.), Lever 15 (7/10, 3 r.). All.: Ciani.

ARBITRI: Lo Guzzo – Vicino – Perciavalle.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 16/18, Trieste 12/18. Perc. tiro: Brindisi 34/66 (12/27 da tre, ro 11, rd 20),

Trieste 34/60 (7/22 da tre, ro 7, rd 20). Fallo antisportivo: Zanelli (B) al 36’ (85-78).