Car sharing a Bari, minicar si ribalta e prende fuoco vicino lo stadio

BARI - Dopo pochi giorni dall'avvio del servizio di car sharing a Bari una delle microcar si è ribaltata all'altezza del parcheggio dello stadio San Nicola e ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto nella notte. A renderlo noto la stessa azienda che gestisce il servizio di noleggio delle minicar in città, che in una nota ha specificato che sono state avviate le prime verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente. La foto della carcassa dell'auto è stata postata sulla pagina Facebook BIT-LIVE.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale e sono in corso accertamenti sull'accaduto.