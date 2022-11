Vertenza Baritech: i lavoratori decidono di occupare l'azienda a oltranza

BARI - I lavoratori della Baritech occupano l'azienda dopo la notizia di vendita dell’immobile emersa a margine dell’incontro che si è tenuto con le parti sindacali e i sindaci dell’area metropolitana.

«I lavoratori della Baritech - viene spiegato - hanno deciso di occupare l’azienda a oltranza fino a quando non ci sarà una soluzione che salvi tutti i livelli occupazionali a rischio. Invitiamo le istituzioni, le associazioni, i cittadini tutti a portare solidarietà ai lavoratori».

A rischio ci sono 117 posti di lavoro. «Occorre che le istituzioni comunali e regionali si facciano carico del problema al fianco delle parti sociali - dicono i segretari generale di Cgil Puglia e Bari, Pino Gesmundo e Gigia Bucci - la mobilitazione non si fermerà finché non saremo sicuri che ogni singolo posto di lavoro verrà salvaguardato. Non concederemo alcuna speculazione sulla pelle dei lavoratori»