Bari, il micio è intrappolato nell'auto: scatta l'operazione salvataggio

BARI - Un micetto fortunato, salvato dal motore di un'auto grazie alla fortuita presenza dei volontari Enpa che ieri e oggi erano con il loro banchetto all'ingresso del parco di largo due Giugno a Bari. Il forte miagolio ha infatti allertato alcune signore, che hanno trovato immediatamente il sostegno delle volontarie. Il micio disperato era dentro un'auto parcheggiata, proprio vicino al parco, ma senza che i presenti fossero in grado di intervenire.

Sono stati allertati i vigili urbani, che però hanno risposto di non avere pattuglie a disposizione; i vigili del fuoco, per capire se fosse stato possibile aprire il cofano dell'auto in assenza del proprietario irrintracciabile. Ma loro possono essere allertati solo dai vigili urbani...

Alla fine è stato provvidenziale l'intervento di volontari, esperti nel riprendere cuccioli in situazioni di pericolo: il micio è stato tirato fuori sano e salvo e senza intervenire sull'auto.

Alla fine dell'operazione-salvataggio, lo sfogo degli animalisti: «Siamo pieni zeppi di cuccioli di gattini da dare in adozione – hanno spiegato i volontari - e siamo veramente allo stremo. Cerchiamo famiglie per stalli e soprattutto adozioni. Dateci una mano».

Il micio soprannominato Spark (scintilla) ora è in stallo ma cerca una casa e qualcuno che lo ami per sempre. Per adozioni consapevoli basta contattare le pagine social Enpa Bari e Puglia o scrivere messaggio whatsapp al numero 393/198.58.79.