Bari, chiuso isolato per lavori: il centro è impraticabile, traffico in tilt

BARI - Bastano un paio di transenne e il centro di Bari va in tilt: a causa di alcuni lavori in corso su via Niccolò dall'Arca ad angolo con via Beatillo, il Comune ha inibito l'accesso alle auto a due delle arterie principali del centro del quartiere murattiano che portano a via Sparano.

Il traffico si è condensato nelle strade limitrofe generando lunghissime code su Corso Cavour, via Melo, via Davanzati e via Dante tanto che i residenti lamentano la mancanza di parcheggi e il troppo caos. Come mostra la foto, scattata da uno dei tanti residenti della zona che ha segnalato la situazione alla Gazzetta, la colonna di auto è lunghissima.

Non solo. Il traffico crea una serie di ingorghi e disagi anche per chi viene da fuori Bari e deve raggiungere pub o ristoranti del centro. Una situazione paradossale che soprattutto nel weekend rende invivibile il cuore del capoluogo pugliese.