Bari dice addio a monsignor Alberto D’Urso

È morto dopo una lunga malattia monsignor Alberto D’Urso, già presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici. Nato ad Acerno il 27 aprile del 1938, è stato ordinato presbitero il 2 luglio del 1961. È stato parroco della parrocchia Santa Croce di Bari, fondatore e presidente della Consulta nazionale Antiusura, aiutando migliaia di famiglie finite nella morsa degli strozzini. Impegnato nella lotta alla criminalità e nel sociale, era un punto di riferimento per la comunità barese, tanto che nel settembre 2011 gli furono consegnate le chiavi della città dall’allora sindaco Michele Emiliano e, nello stesso anno, il Nicolino d’oro. «Eleviamo al Signore una preghiera di suffragio e di ringraziamento per la sua fedeltà a servizio della Chiesa» è la frase di cordoglio dell’arcivescovo Giuseppe Satriano.

L’attuale presidente della Consulta nazionale antiusura, Luciano Gualzetti, ne ricorda «la missione di servizio alle vittime di usura, ai poveri e alle persone indebitate, che ora proseguirà attraverso i volontari e tutte le persone che ha scagionato dalla trappola dell’usura. Gli siamo riconoscenti per aver dato vita ad un percorso di denuncia e di lotta ad una piaga sommersa, che si nutre di silenzio e omertà».

Il sindaco Antonio Decaro si dice «addolorato», «non solo perché sacerdote con un grande carisma ma anche per il suo impegno in prima persona nel sociale nella lotta contro l’usura e per l’attenzione rivolta agli ultimi. Alla diocesi barese e alla sua guida monsignor Satriano giungano le espressioni più affettuose del mio cordoglio e di quello della comunità barese. Ci mancheranno la sua voce mite e il dolce sorriso».