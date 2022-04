BARI - Il prossimo 8 maggio a Bari torneranno le Frecce Tricolori per festeggiare San Nicola. Dopo due anni di assenza, a causa del Covid, Bari e l'area metropolitana si preparano ad accogliere i piloti con due giornate di show acrobatico aereo della Pattuglia nazionale. L'appuntamento è per il 7 maggio a Molfetta e Giovinazzo, mentre il giorno successivo, nel cuore dei festeggiamenti per San Nicola, sarà la volta del capoluogo pugliese. Sono nella mente di tutti noi le immagini dell'ultima volta che si è tenuto questo spettacolo in città, sempre in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono.

Durante una riunione in Prefettura, questa mattina, sull'organizzazione il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha espresso alcune perplessità sull'andamento dell'evento in merito alla questione contagi Covid. Purtroppo non sarà possibile contingentare l'accesso sul lungomare di Bari, per cui sarà necessario, ha sottolinea il prefetto: "Affidarsi al buonsenso dei cittadini".