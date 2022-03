Bari, palazzo Mincuzzi venduto per 25 mln all'imprenditore Salvaggiulo di Altamura

BARI - Lo storico Palazzo Mincuzzi che si erge nel cuore di Bari è stato venduto. Ad aggiudicarsi il gioiello in stile Liberty che svetta tra via Sparano e via Putignani, per circa 25 milioni di euro, è Emanuele Salvaggiulo, noto imprenditore altamurano, leader del settore moda che in un'intervista a Telebari annuncia di volerlo riportare agli antichi splendori.

La trattativa è durata poco più di un anno con gli eredi Mincuzzi che hanno sancito il passaggio di proprietà con un contratto firmato lo scorso mercoledì. «Un'operazione emozionale più che imprenditoriale - sottolinea l'imprenditore - perché Bari merita un'evoluzione culturale nel mondo della moda». Tuttavia ci vorrà del tempo: il contratto di affitto da parte del marchio Benetton che occupa al momento i due terzi dello stabile, scade nel 2028.