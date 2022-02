Blackout a Bari: la città va a intermittenza, quartieri senza elettricità

BARI - Bari va a intermittenza: per tutta la mattina la corrente elettrica è saltata in vari quartieri della città. Sono in corso gli accertamenti per capire quale sia l'origine del problema tecnico. Tante le segnalazioni dei cittadini che lamentano in molti quartieri, molto disagi nello svolgimento delle attività quotidiane.



Da Palese a Madonnella passando per San Girolamo, San Pasquale e il Murattiano sono tutti senza corrente elettrica.

AGGIORNAMENTO - Il blackout ha lasciato senza luce i baresi per otto minuti. Tutta la città, e anche alcuni comuni limitrofi come Capurso, Triggiano e Bitonto, sono stati colpiti da un blocco sulla rete dell'alta tensione di Terna, causando disagi a cittadini, negozi e aziende sprovvisti di gruppi di continuità: un disservizio che ha stupito i baresi non per la durata quanto per la sua estensione. Lo stop è durato esattamente otto minuti, dalle 12,39 alle 12,47. E i cittadini si sono subito fiondati sui social e nelle chat per segnalare l'accaduto. Le cause sono ancora ignote e in corso d'accertamento: la società (che in Italia gestisce una rete di 74.723 chilometri di linee elettriche ad alta tensione) sta indagando dopo essere intervenuta per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.