Bari, Asl avvia ultima fase per vaccini agli operatori scolastici: in 2500 ancora scoperti

BARI - Ci sono ancora circa 2.500 operatori scolastici della provincia di Bari non vaccinati contro il Covid, per questo motivo l’Asl è al lavoro per organizzare sedute vaccinali ad hoc con l’obiettivo di assicurare la ripresa a settembre delle attività didattiche in presenza in massima sicurezza. Entro il 31 luglio il personale scolastico residente in provincia di Bari non ancora vaccinato potrà manifestare il proprio interesse compilando un modulo online scaricabile dal portale «La Puglia ti vaccina». L’Asl prenderà in carico le richieste per poi organizzare sedute vaccinali. In parallelo la campagna vaccinale sta proseguendo anche per gli studenti. Una volta messi in sicurezza i maturandi di tutti gli istituti della provincia di Bari nelle settimane precedenti, sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione con prima dose per tutte le fasce di età, comprese quelle 12 - 19 anni. Già il 26% in provincia di Bari è stato coperto con almeno una dose di vaccino anti Covid. In Puglia sono 4.071.269 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi, il 94,9 % di quelle ricevute, 4.291.010. Oggi sono state consegnate da Pfizer circa 139mila nuove dosi.