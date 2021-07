Modugno, carabinieri in strada per fermare le «stragi del sabato sera»

Modugno - Controlli e denunce dei carabinieri per prevenire «stragi del sabato sera». Durante lo scorso weekend, i militari della Compagnia di Modugno, hanno effettuato numerosi posti di blocco grazie alla presenza in strada di 27 pattuglie.

A Sannicandro di Bari un 40enne è stato denunciatoper guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l superiore di tre volte il limite massimo consentito. L'uomo era uscito fuori strada e soccorso dai militari. Fortunatamente il 40enne è rimasto illeso e si è proceduto al ritiro della patente e al sequestro dell'auto.

Sempre a Sannicandro, un 29enne, sottoposto ad accertamenti sanitari, è stato sorpreso alla guida di una utilitaria con un tasso alcolemico superiore a quello consentito e pari a 0,58 g/l. A Modugno, invece, è stato denunciato un 42enne; l’automobilista risultato poi positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,12 g/l alla guida di un’autovettura ha investito una 29enne mentre attraversava a piedi viale della Repubblica. Fortunatamente per la giovane donna, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere, le lesioni sono state lievi con una prognosi di 10 giorni.

Complessivamente sono stati controllati oltre 131 veicoli, 274 persone e elevate 66 contravvenzioni al codice della strada, delle quali 26 per guida senza cintura di sicurezza, 5 per guida senza indossare il casco e 3 per l’utilizzo del telefonino.