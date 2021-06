Monopoli, nasconde droga nel manichino ma i carabinieri lo arrestano

Monopoli - Pensava di farla franca ma contro l'intuito dei carabinieri e il fiuto di un cane antidroga non vi è furbo che possa pensare di farla franca. Infatti i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modugno hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.N. 33enne del luogo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine sta scontando tutt’ora, in regime di semi libertà, una condanna per vecchie vicende giudiziarie.

L’uomo è stato colto di sorpresa dai militari mentre faceva rientro a casa e informato dai carabinieri di un controllo nella sua abitazione si è mostrato subito collaborativo.

Anche troppo e ostentando sicurezza chiedeva ai ai militari, addirittura, di chiamare i cinofili certo che «non troverete nulla di strano».

Detto fatto. I carabinieri a quel punto hanno richiesto il supporto dei colleghi cinofili e le cose si sono complicate. Infatti proprio il pastore tedesco Zilo, una volta giunto ed entrato in azione, fiutava qualcosa all’interno di un manichino da boxe che il giovane teneva in terrazza per allenarsi.

A quel punto il manichino veniva smontato ed al suo interno i militari rinvenivano ben 18 grammi di hashish già frazionato in 14 dosi. La sostanza era stata sapientemente avvolta in apposite bustine auto sigillanti, ben chiuse con del nastro isolante nero. I militari continuavano l’attività di ricerca e nel corso della stessa, in un'altra stanza della casa, rinveniva del nastro isolante di colore nero e una confezione di bustine auto sigillanti, entrambe identiche a quelle utilizzate per confezionare lo stupefacente.

A quel punto, l’uomo è stato arrestato e dopo il rito direttissimo, il giudice ha disposto a suo carico l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.