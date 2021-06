Monopoli, 55enne si tocca le parti intime e molesta una 12enne fuori la scuola: arrestato

MONOPOLI - I Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato per stalking e atti osceni in luogo pubblico un 55 del luogo. Le indagini sono scattate dopo che l'uomo che, da circa una mese, sostava nei pressi di un istituto scolastico, aveva adocchiato una ragazzina di 12 anni fuori da scuola, costringendola anche a cambiare tragitto per paura di doverlo incontrare. Durante un controllo da parte dei carabinieri, l'uomo è stato beccato mentre fermava la ragazza con una scusa, prima di entrare in classe, e mentre le parlava è stato sorpreso a toccarsi le parti intime. Immediato è scattato l’intervento dei militari che lo hanno bloccato e tratto in arresto. Al termine delle formalità, il 55enne è stato portato in carcere a Bari a disposizione della locale Procura della Repubblica in attesa del rito di convalida. L’operazione rientra nei servizi svolti ambito “Scuole Sicure”, un progetto che vede i militari impegnati quotidianamente in attività di pattugliamento e controllo durante gli orari di ingresso negli Istituti Scolastici, volti a garantire la sicurezza degli studenti e prevenire i reati in genere.