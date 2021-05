Università di Bari, in arrivo la seconda edizione dell’European Crowdfunding Festival

BARI - Torna la seconda edizione dell’European Crowdfundign Festival, organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: l'appuntamento sarà online dal 7 al 9 giugno. Nel corso delle prime due giornate introdurrà il pubblico alle pratiche, alle normative e alle prospettive del crowdfunding. La giornata conclusiva è dedicata alle scuole, che grazie ad un corso di formazione in collaborazione con la piattaforma SchoolRaising, presenteranno il loro progetto di crowdfunding. Il finanziamento collettivo delle idee di impresa, o crowdfunding, è uno strumento importante per la crescita di nuovi progetti imprenditoriali. Fondatori di startup, progettisti e imprenditori creano campagne di crowdfunding per coinvolgere la comunità di potenziali investitori – il crowd – a supportare i propri progetti con microfinanziamenti, che possono essere donazioni o investimenti in cambio di quote societarie o di beni e servizi. L’European Crowdfunding Festival riunisce relatori esperti per raccontare le prassi, i vantaggi e le prospettive di questa pratica.

L’edizione 2021 del festival si dipanerà nell’arco di tre giornate ricche di interventi su trend topic di interesse generale come la nuova normativa europea sul crowdfunding e le strategie di Design Thinking applicate alla progettazione delle campagne di raccolta fondi. Sarà anche l’occasione per un confronto sulle potenzialità di sviluppo del crowdfunding, come nel mercato immobiliare, e le sue prospettive future, ad esempio l’uso dell’intelligenza artificiale per capire il comportamento degli utenti. L’European Crowdfunding Festival viene organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nascendo nel 2020 dall’impegno della dott.ssa Rosa Porro, esperta di crowdfunding. Referenti Scientifici del Progetto sono la prof.ssa Loredana Perla e il prof. Giuseppe Pirlo.

Il Festival si terrà completamente online dal 7 al 9 giugno 2021, articolandosi in due distinti appuntamenti. Il 7 e l’8 giugno saranno infatti dedicati alla discussione sugli sviluppi del crowdfunding con interventi di relatori stranieri che offriranno sia diversi spunti di riflessioni che esempi da poter replicare in Italia. Nella sua giornata conclusiva, il 9 giugno, il festival entrerà invece nelle scuole medie e superiori accompagnati dai propri insegnanti e formatori della SchoolRaisign. Questo appuntamento annuale è stato pensato come occasione di confronto con gli esperti rivolta a startupper, imprenditori, progettisti e innovatori che desiderino apprendere nuovi strumenti e farsi un’idea dello stato dell’arte del crowdfunding in Italia e all’estero. Il festival si rivolge però anche ai semplici curiosi, in particolar modo le nuove generazioni, per avvicinarli a questa forma di microfinanziamento che offre tante opportunità e sviluppi futuri.

