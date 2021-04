Corruzione, arrestati gip di Bari De Benedictis e avvocato penalista

Il gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, sono stati arrestati dai carabinieri e condotti in carcere, su disposizione del gip di Lecce che ha accolto le richieste cautelari della Dda. Entrambi sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell’avvocato Chiariello. De Benedictis nei giorni scorsi ha presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura.

L'ordinanza viene notificata in queste ore ad alcuni noti esponenti della criminalità organizzata, già detenuti. In corso anche perquisizioni nei confronti di molte persone indagate nel procedimento.

In cambio di somme di denaro in contante, consegnate anche all’ingresso di un bar nelle vicinanze del nuovo Palazzo di Giustizia di Bari, il gip avrebbe emesso provvedimenti favorevoli agli assistiti dell’avvocato. I soggetti beneficiati, in gran parte appartenenti a famiglie mafiose o legate alla criminalità organizzata barese, foggiana e garganica, potendo contare sullo sperimentato accordo corruttivo tra il giudice e l’avvocato, (circostanza peraltro nota da tempo nell’ambiente criminale per come riferito dai collaboratori di giustizia), in cambio della corresponsione di somme di denaro, sarebbero riusciti ad ottenere provvedimenti di concessione di arresti domiciliari o rimissione in libertà, pur essendo sottoposti a misura cautelare in carcere per reati anche associativi di estrema gravità.

SEIMILA EURO PER I DOMICILIARI A UN ESPONENTE DEL CLAN - Nel corso delle indagini, sono state registrate conversazioni in cui De Benedictis e Chiariello discutono sulle strategie migliori affinché il giudice potesse motivare i provvedimenti più favorevoli ai clienti del penalista. In un'occasione i carabinieri hanno registrato il conteggio del denaro in contanti consegnato al gip e ancora il dialogo sugli importi da imputare alla corruzione. Le conversazioni sono state intercettate sia all’interno dell’ufficio del gip, sia nell’ascensore del palazzo dove Chiariello abita.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari, il 9 aprile scorso, hanno intuito dell'imminente incontro tra i due indagati attraverso alcuni messaggi in codice scambiati tra i collaboratori dello studio Chiariello. Il 9 aprile dunque De Benedictis avrebbe raggiunto l'abitazione del legale per riscuotere il compenso dopo la concessione degli arresti domiciliari in favore di Antonio Ippedico, arrestato per associazione mafiosa.

I militari hanno seguito De Benedictis dopo l'incontro con Chiariello, avvenuto alle 8 del mattino del 9 aprile scorso. Dallo studio legale del penalista, in via Sparano, nel cuore di Bari, il gip è stato seguito fin nel suo ufficio di via Dioguardi. Qui, ripreso dalle microcamere, è stato filmato mentre tirava fuori una busta piena di banconote dal giubbotto e la riponeva nelle tasche dei pantaloni. A questo punto i carabinieri sono intervenuti per eseguire un decreto di perquisizione già emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce. Seimila euro la somma in contante sequestrata nella disponibilità di De Benedictis.