Arresto De Benedictis, la confessione: «Mi hanno trovato la mazzetta, mi arresteranno»

Lunedì 12 aprile, le 7,17 del mattino. Tre giorni prima al gip Giuseppe De Benedictis sono stati trovati 5.500 euro in contanti, la mazzetta che lo incastra definitivamente, e altri 57.700 euro nascosti in casa, «denaro contante, ripartito in “mazzette” rilegate con elastici occultate accuratamente». Il magistrato sa di essere stato scoperto, capisce che per lui è finita, e infatti ha già scritto la lettera con cui intende dimettersi per evitare il carcere. La telefonata che fa a un amico, dal cellulare della fidanzata del figlio, è considerata dalla Procura di Lecce una vera e propria confessione.

DE BENEDICTIS: ti sto chiamando dal cellulare di un amico, io non tengo più il cellulare, tu hai saputo niente?

AMICO: no, che cos'è successo?

DB: eh, che cos'è successo ...allora, innanzitutto io mi sono dimesso dalla magistratura, non sono più Giudice a partire da questa mattina, va bene?

A: perché?

DB: perché venerdì io, quello Chiariello mi dette una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano ì Carabinieri , perquisito, perquisizione, corruzione ..adesso ho detto tutte cose, ieri sono stati due giorni a casa mia a portarsi cellulare, computer, controllare le armi e cose, che vogliono vedere ...quello Chiariello stava multato, io mi sono dimesso ver evitare il carcere, però la misura la devono fare. Adesso sono a casa ad aspettare se mi fanno i domiciliari, speriamo che mi fanno i domiciliari

A; moo, mannaggia a ... mannaggia

DB: no, adesso devi dire la vergogna quando uscirà su tutti i giornali "Giudice De Benedictis arrestato per corruzione"

A: madonna Gesù Cristo mio

DB: madò, Gesù Cristo che sputtanamento, anche ad Altamura chi mi potrà vedere più

A: madonna mia, madonna

DB: secondo te mi posso far vedere ad Altamura?

A: e qual è il problema scusa?

DB: si, ma non per gli altri amici, sai come mi devono mandare tutti a fare in c*

A: non mandano ...ma c* lo sapevi pure tu! (bestemmia)

DB: va bene, io mi sono dimesso, adesso vediamo quando mi devono prendere, comunque considerando che per questo reato il minimo sono sei anni, quattro anni me li devo prendere sicuro ...Hai capito?

A: Madonna

DB: sicuro

A: va bene, dopo vedo se ti vengo a trovare

DB: a casa? ...Quando?

A: eh...vedo oggi pomeriggio dai

DB: io da casa non mi muovo da casa o domani quando vuoi, io non lo so, come vuoi tu, però io sono sicuro che me l'hanno riempita di microspie casa ...hai capito?

A: ah, ah ...va bene

DB: tu quand'è che passi? Io non ho più telefono, hai carta e penna?

A: no, adesso vedo se vengo domani.