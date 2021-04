Puglia, vaccini agli ultimi: appello alla Regione

Bari - Vaccini agli ultimi, ai dimenticati, agli invisibili. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione, insieme ad altre 40 sigle, in una lettera inviata al governatore Emiliano, sollecita di includere nel Piano vaccinale le persone che vivono ai margini della società. L'Asgi e gli altri volontari additano le lacune della campagna vaccinale: «La prenotazione del vaccino, nella forma telematica, è oggi preclusa alle persone straniere prive di codice fiscale o numero di tessera sanitaria; eguali difficoltà hanno incontrato coloro che, pur avendo almeno 80 anni ma essendo privi di regolare titolo di soggiorno in Italia, hanno provato a rivolgersi alle farmacie ovvero al Cup; la mancata predisposizione ed approvazione del nuovo Piano triennale sull’Immigrazione può incidere anche su tali questioni». A tal fine le associazioni firmatarie hanno chiesto un incontro all'amministrazione regionale presentando già nella lettera alcune proposte. Su tutte, la definizione «delle modalità di inclusione nel Piano Vaccinale regionale in fase T2, tra i soggetti socialmente fragili, delle persone che vivono in insediamenti informali anche urbani, dei senza dimora compresa la popolazione migrante, dei richiedenti asilo, rifugiati e apolidi a prescindere dal proprio status giuridico e delle persone presenti all’interno delle strutture collettive, emergenziali o particolarmente affollate, compreso i centri di accoglienza e trattenimento».



LE ASSOCIAZIONI - La lettera inviata al presidente della Regione nonché agli assessorati alla Sanità, al Welfare e alla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, è firmata da Asgi e da Africa United - Foggia, AIIMS, ANOLF Puglia, Arci Lecce, Arci Brindisi, Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Foggia, Ass.Babele Taranto, Barletta antifascista, CAPS cooperativa sociale - Bari, Caritas Borgomezzanone, Caritas diocesana Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Caritas San Severo, Confederazione Cobas Puglia, Cobas Sanità Puglia, Collettivo Exit Barletta, Comitato regionale Arci Puglia, ass. Compagni di Strada OdV, Comunità Africana - Brindisi e provincia, ConvochiamociPerBari, Ass. Etnie APS onlus, Aps Farina 080 onlus, Forum Ambiente Salute e Sviluppo Brindisi, Forum per cambiare l'ordine delle cose della provincia di Brindisi, Giraffah Onlus, Ass. Giustizia per Taranto, Gruppo Lavoro Rifugiati Bari, INTERSOS, Libera - Bari, Coop. Medtraining, Migrantes - Brindisi, Ass. Moscati - Bari, Oasi 2 onlus, Ass. Ohana Taranto, Cooperativa Sociale Rinascita - Copertino, Salute pubblica, Ass. Saro-wiwa - Bari, Sinistra anticapitalista tarantina, SLAI Cobas - Taranto, Ass. Smiling Coast of Africa - APS Brindisi, ass. Solidaunia - Foggia, Il sogno di Don Bosco scs, Sportello Welfare & Immigrazione Brindisi, Squola senza confini - Penny Wirton Bari, Ass. Stola e grembiule aps Molfetta, UIL - Puglia, Voci della Terra aps Brindisi.