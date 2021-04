Pasquetta 2021, oltre 400 carabinieri impegnati nei controlli anti covid tra Bari e Bat

Due persone denunciate in stato di libertà (una nella provincia di Bari ed una nella provincia BAT) per l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena a causa della positività al Covid; 9 le persone segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per uso di sostanza stupefacente; una persona arrestata, un 34 di origine albanese e residente in Italia, per maltrattamenti in famiglia e rapina.