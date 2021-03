Covid Bari, stop all'asporto nei fine settimana a partire dalle 18: l'ordinanza

BARI - Per i prossimi due fine settimana di marzo a Bari sarà vietato l’asporto di bevande a partire dalle 18 per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). E’ una della prescrizioni previste dalla nuova ordinanza anti-Covid del sindaco di Bari, Antonio Decaro, finalizzata ad evitare pericolosi assembramenti in città. Sarà in vigore da domani fino al 14 nelle giornate di sabato e domenica. L'ordinanza, nel ribadire il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico già a decorrere dalle 18, dispone anche, sempre per i fine settimana, che anche i distributori automatici h24 siano chiusi dalle 18.