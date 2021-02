Bari, nascondeva cocaina nel suo armadietto all'Ospedaletto: in cella 23enne addetto pulizie

BARI - Scoperto dalla Polizia di Stato una centrale dello spaccio di droga nel quartiere Japigia. Sequestrati circa 400 grammi di cocaina pronta ad essere immessa sul mercato. In manette è finito il 32enne Antonio Gatta per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I poliziotti avevano appreso che nell’abitazione dell’uomo era stata realizzata una centrale per il taglio e il confezionamento della droga. Per questo motivo, quindi, ieri pomeriggio si sono recati presso quel domicilio e hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Nella circostanza il Gatta ha cercato di disfarsi di un borsello lanciandolo dal balcone, recuperato prontamente da personale che nel frattempo era stato dislocato per impedire ogni tentativo di fuga.

All’interno del borsello i poliziotti hanno rinvenuto oltre a 300 grammi di cocaina, confezionata in buste sottovuoto e materiale per la preparazione e confezionamento delle singole dosi: un bilancino di precisione, nastro gommato e bustine. Gli accertamenti che ne sono seguiti all’interno dell’armadietto dell’indagato, all'interno dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari dove è addetto alle pulizie, hanno consentito di rinvenire altri 100 grammi di cocaina.