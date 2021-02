«Qui la Asl, ci dia i suoi dati per il vaccino»: a Bari la truffa dei finti operatori

Vaccini, dai furbetti alle truffe on line, parte l’assalto della criminalità che cerca di infilarsi nelle pieghe delle procedure per la immunoprofilassi . Il racconto di Angela, 80 anni, categoria fragile, con patologie pregresse, chiusa in casa da marzo. «Ho sentito squillare il mio telefono ma non è apparso il numero del chiamante. A volte succede quando mi telefona mio figlio. Ho risposto comunque. Dall’altro capo dell’apparecchio ho udito una voce di donna, coperta da rumori di fondo. Ho pensato fosse la solita telefonata dei callcenter. Mi è sembrato di capire che dicesse una cosa tipo “le sto telefonando dalla Asl”. Non si è qualificata, non ha detto il suo nome. Il mio udito ha problemi - prosegue nel suo racconto - e per questo l’ho pregato di ripetere quello che aveva appena detto. Lo ha fatto. Poi ha aggiunto che stavano preparando gli elenchi delle persone da vaccinare. Le ho risposto di averne parlato con il mio medico curante, il quale possiede tutte le informazioni sul mio stato di salute, io ho diverse malattie.

