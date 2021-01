E se i Trulli diventassero di Lego? L'omaggio in miniatura ad Alberobello

BARI - I trulli di Alberobello, Patrimonio dell'Unesco, potrebbero diventare un modellino della Lego. Il curioso progetto che vede uno dei simboli della Puglia in formato mattoncino, è stato realizzato da Renato Lovicario, grafico di origini baresi, ed è finito sul sito Lego Ideas, il portale che dà la possibilità agli amanti dei mattoncini di plastica più famosi al mondo di inviare idee per l’eventuale sviluppo di nuovi prodotti commerciali della fabbrica danese.

«C’è bisogno del maggior numero possibile di voti per arrivare a diecimila e provare a far realizzare questo set dalla Lego - scrive Lovicario su Facebook - per favore registratevi e, se il progetto vi piace, mettere il vostro supporto».

Nel sito compare anche una breve descrizione dei luoghi a quali Lovicario ha voluto rendere omaggio: «Nel cuore della Puglia, nel sud Italia, c’è un paese chiamato Alberobello (in provincia di Bari). Questo borgo è conosciuto in tutto il mondo per le sue tipiche costruzioni coniche in pietra a secco: i trulli», si legge su Lego Ideas. Le origini di quegli edifici sono ancora oggi oggetto di dibattito. Il 6 dicembre 1996, l’Unesco ha dichiarato i trulli patrimonio mondiale dell’umanità. Quelle costruzioni danno unicità alla nostra regione. Per questa originalità e il legame con la mia terra, ho deciso di dedicarle un Lego Moc, ispirandomi ad altri set ufficiali che rappresentano famose architetture storiche».