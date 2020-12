Gioia del Colle, cibi in furgone arrugginito e con insetti: sequestrati oltre 500 chili dalla Polstrada

GIOIA DEL COLLE - La Polizia stradale ha sequestrato a Gioia del Colle oltre 500 kg di prodotti alimentari destinati alla vendita nei mercati cittadini, trovati accatastati all’interno di un furgone in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Il cibo era privo di etichette identificative, in condizione di deperimento e appoggiato senza custodia su parti arrugginite del veicolo. E’ stata anche riscontrata la presenza di vistosi insetti su pesce essiccato. Per i controlli sono intervenuti i veterinari dell’Asl di Gioia del Colle e personale sanitario del Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) e Siav (Servizio sanitario sanità animale) della Asl di Bari. All’esito dell’ispezione i prodotti alimentari sono stati sequestrati, l’autista denunciato e per il veicolo, in condizioni d’uso pessime e privo della revisione obbligatoria, è scattata la relativa sanzione.