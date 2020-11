Causa Covid 19 annullata la 627esima edizione del Carnevale di Putignano

BARI - «Anche per noi arriva il momento delle scelte difficili, quelle che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare sperando in tempi migliori. Ma il crescente peggioramento dell’emergenza sanitaria ci impone l’obbligo di rompere gli indugi ed ufficializzare una notizia che oramai era nell’aria: salta la rassegna invernale della 627/ma edizione del Carnevale di Putignano». Lo annunciano gli organizzatori dell’evento. «Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere questa sofferta decisione - spiegano - auspicando che la diffusione del Covid non pregiudicasse il regolare svolgimento degli eventi. Purtroppo, anche alla luce delle ultime disposizioni governative, sappiamo che non è così. L'appuntamento, però, è solo rimandato. Al momento siamo concentrati su un’ipotesi di lavoro «alternativa» che prevede l'organizzazione del nostro carnevale durante il periodo estivo».