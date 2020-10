Covid 19 a Triggiano, positivo bimbo di scuola elementare: classe in quarantena

BARI - Nella scuola elementare San Domenico Savio di Triggiano un alunno è risultato positivo al Covid-19 e tutta la classe è stata sottoposta alla quarantena. In isolamento anche le maestre e i contatti stretti. Lo annuncia il sindaco Antonio Donatelli. «Il plesso scolastico - spiega - viene quotidianamente sottoposto a sanificazione ma in questo caso abbiamo dovuto nuovamente sanificarlo in via straordinaria per garantire la sicurezza di alunni e docenti. Vi ricordo che in tutte le scuole abbiamo la massima attenzione e che si attuano dei protocolli di sicurezza molto rigidi ma i nostri studenti potrebbero essere purtroppo contagiati e quindi portatori (talvolta asintomatici) anche dall’esterno. Per questo è assolutamente fondamentale essere sempre attenti e responsabili anche in famiglia, affinché nessuno sforzo sia vano».